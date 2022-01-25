الصليب الأحمر الألماني: المساعدات الإنسانية في اليمن تزداد صعوبة

حذر الصليب الأحمر الألماني من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن التي تشهد حربا أهلية.

وقالت ممثلة فرع المنظمة في اليمن، كارولين كنايسل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التضييق على الوصول إلى النازحين وإلى مجموعات مختلفة يزداد في هذا النزاع، وهذا يجعل المساعدة صعبة بصورة لا يمكن تصورها".

وذكرت كنايسل أن الطابع الحربي يزداد في هذا النزاع، مضيفة أنه صار من الصعب الحصول على تصاريح بإدخال البضائع، وقالت: "يحتاج ذلك إلى جهد كبير، لكننا ننجزه".

ويمزق النزاع المسلح اليمن منذ سنوات. وتقاتل السعودية منذ عام 2015 مع الإمارات بجانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين، الذين استولوا عام 2014 على مناطق في اليمن، من بينها العاصمة صنعاء.

وبحسب بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)، قُتل أكثر من 160 ألف شخص في هذا النزاع، من بينهم أكثر من 14 ألف مدني. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعتمد أكثر من 20 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية.

وذكرت كنايسل أن نحو ثلثي السكان في اليمن في حاجة للدعم الإنساني، وقالت: "الحقيقة هي أن الأمر يزداد سوءا، لأنه في مرحلة ما ستُستنفد الموارد التي يمتلكها اليمنيون. وببساطة لن يكونوا مسموعين بعد الآن... نحن ندعم الهلال اليمني في شراء السلع محليا. إنه جهد لوجستي مرتفع للغاية".

و يدعم الصليب الأحمر الألماني في اليمن مشاريع في مجالات الصحة وتوزيع مياه الشرب والتعليم، من بين أمور أخرى.

وأعلنت المنظمة اليوم الثلاثاء أنها تنظم حملة بنهاية هذا الشهر للفت الانتباه إلى "الأزمات المنسية"، مثل الأزمات في اليمن وسوريا والسودان وفنزويلا.