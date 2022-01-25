نادر السيد: فوز منتخب مصر بكأس الأمم أهم من الوصول للمونديال

تحدث نادر السيد حارس مرمي المنتخب المصري الأسبق، عن مواجهة الفراعنة لـ كوت ديفوار، الأربعاء المقبل في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون وحتى 6 فبراير المقبل.

وقال السيد في تصريحات إذاعية عبر "نجوم إف إم": "منتخب مصر يستطيع أن يظهر أمام كوت ديفوار بشكل جيد، الخطوط ستكون مفتوحة ولدينا خط دفاع جيد، نستطيع لعب الكرة على الأرض وبشكل سريع، وأن نستغل قدرات الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد".

وأضاف: "انتقاد اللاعبين غير منطقي، أرى أن انتقاد النني سببه مقارنته بـ محمد صلاح، وهذ أمر غير سليم لأن مهامه في الملعب مختلفة، النني في آرسنال منذ فترة وهذا يدل على أنه لاعب جيد، مهمة النني بناء هجمة بشكل صحيح، وهو يقوم بذلك الدور بشكل جيد".

وأكمل: "الفوز بكأس الأمم أهم من الوصول لكأس العالم، التاريخ سوف يذكر لنا عدد الحصول على ألقاب إفريقيا، وليس عدد مرات الوصول للمونديال".

واختتم: "محمد صلاح يريد الفوز باللقب ليزيد من رصيد بطولاته سواء مع المنتخب ومع ناديه".