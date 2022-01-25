الصحة العالمية: تحورات كورونا تستجيب للقاحات وبروتوكولات العلاج حتى الآن

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن فرص تحور الفيروسات تزداد عند انتقال العدوى من شخص إلى آخر، مشددًا على أن الهدف الأساسي من الإجراءات الاحترازية هو تقليل نسب الإصابة والوفيات وفرص ظهور تحورات جديدة.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن سرعة انتشار متحور «أوميكرون» تؤدي إلى زيادة فرص ظهور تحورات أخرى من «كوفيد – 19»، مؤكدًا أن التحورات تستجيب للقاحات وبروتوكولات العلاج المستخدمة حتى الآن.

وأوضح أن البرد لا يؤثر على الفيروس ذاته وإنما سلوكيات البشر؛ فهو يدفعهم للبقاء في أماكن مغلقة والتزاحم، قائلًا إن تلك السلوكيات تزيد فرص انتقال كورونا والأمراض التنفسية بشكل طبيعي في موسم الشتاء مقارنة بفصل الصيف.

وذكر استشاري الأوبئة بالصحة العالمية، أن المنظمة تتعاون مع أكثر من مركز بحثي لتصنيع لقاحات أكثر تطورًا وبإجراءات لوجستية أكثر سهولة، مؤكدًا أن ما وصل إليه العالم من لقاحات وأدوية، خلال العامين الماضيين، بمثابة طفرة علمية بشرية.

وشدد على أن تصريح الاستخدام الطارئ لا يقلل من ضرورة استخدام اللقاحات ولا يشكك في فعاليتها ومأمونيتها، معلنًا عن إعطاء 8 مليارات جرعة لقاح عالميًا حتى الآن دون تسجيل حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بسببها.