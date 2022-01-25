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الجيش الألماني عالج 155 جنديا أوكرانيا منذ بدء النزاع عام 2014

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 10:18 ص

عالج الجيش الألماني في مستشفياته 155 جنديا أوكرانيا مصابا بإصابات خطيرة منذ بدء النزاع الأوكراني عام 2014.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين يعالجهم الجيش الألماني حاليا يبلغ ستة.

وذكر المتحدث أن فريق استطلاع تابع للخدمة الطبية في الجيش الألماني يتوجه إلى أوكرانيا مرة كل عام لتفقد المصابين، ثم ينتقي عددا منهم وينقلهم للعلاج إلى ألمانيا، مضيفا أنه تم علاوة على ذلك توريد أجهزة طبية لأوكرانيا، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح المتحدث أن أوكرانيا ليست الوحيدة التي يقدم لها الجيش الألماني دعما طبيا، حيث عالجت مستشفيات الجيش منذ عام 2010 إجمالا 239 مصابا بإصابات خطيرة من مناطق نزاع مختلفة، أغلبهم جنود أجانب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمساعدات إنسانية.

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