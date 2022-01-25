الحكومة الأسترالية تكفل حقوق الطبع والنشر لعلم السكان الأصليين

أكملت الحكومة الأسترالية، صفقة للحصول على حقوق الطبع والنشر لعلم السكان الأصليين، ما يجعله متاحا لأول مرة للاستخدام العام، دون مقابل.

ويأتي ذلك بعد حملة طويلة حملت شعار "حرروا العلم" من جانب ناشطين مدافعين عن السكان الأصليين، وأفراد من المجتمع المحلي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في بيان اليوم الثلاثاء: "حررنا علم السكان الأصليين من أجل الأستراليين".

وأضاف: "سوف يتم التعامل مع علم السكان الأصليين الآن بطريقة مماثلة للعلم الوطني الأسترالي، ليصبح استخدامه مجانا، ولكن يجب تقديمه بشكل محترم ولائق".

وأوضح موريسون: "يمكن لجميع الأستراليين الآن وضع علم السكان الأصليين على الملابس، مثل القمصان الرياضية والقمصان، ويمكن رسمه على الملاعب الرياضية، وإدراجه في مواقع الويب واللوحات والأعمال الفنية الأخرى، واستخدامه رقميا وفي أي وسيلة أخرى دون الحاجة إلى طلب تصريح أو تسديد رسوم".

وصمم العلم الفنان هارولد توماس في عام 1970، وهو يشمل الألوان الأحمر والأسود والذهبي، ليمثل السكان الأصليين في أستراليا وعلاقتهم بالأرض.

وكانت الحكومة الأسترالية اعترفت به كعلم رسمي في عام 1995.

ولكن توماس كان يحتفظ حتى الآن بحقوق النشر الخاصة بالعلم. وكان قراره السابق بمنح حقوق استخدامه على الملابس لشركة من غير السكان الأصليين مثيرا للجدل، وأدى إلى نزاعات قانونية بشأن استخدام العلم، بما في ذلك من جانب الفرق الرياضية الأسترالية.

ودفعت الحكومة 20 مليون دولار أسترالي (2ر14 مليون دولار أمريكي) لتأمين حقوق النشر الخاصة بالعلم، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية ووكالة أسوسيتد برس الأسترالية.