رئيس مدينة دسوق يقود حملات إزالة مياه الأمطار من الشوارع

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قاد السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، حملات إزالة مخلفات مياه الأمطار إثر سقوط الأمطار ورفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية المياه بشوارع المدينة.

وأشرف عبد الستار، على حملات إزالة القمامة بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال واستكمال أعمال رفع المخلفات الأمطار بشوارع المدينة بالفترة الصباحية ومراجعة صفيات الإمطار.

وأشار إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعينة وفقا لخطة العمل لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بنطاق مركز ومدينة دسوق.