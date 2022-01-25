الكويت: 5742 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5742 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 508372.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء في بيان صحفي إنه تم تسجيل 4856 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 459655، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر90 %.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2488 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 46229، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 398.