وصف الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنّ مصر تحاول دائمًا مساعدة "أشقائها الأفارقة" وتحديدًا دول حوض النيل، في إنشاء السدود والمشروعات الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ مصر تشجع دائمًا التنمية الإثيوبية شريطة عدم الإضرار بمصالحها وكذا المصالح السودانية.

ولفت إلى هناك توافقًا بين مصر والاتحاد الإفريقي على ضرورة استئناف المفاوضات عبر حل النقاط الخلافية التي كانت قائمة في السنوات الماضية، والتي تمثّل عاملًا فاصلًا في التوصل لحل نهائي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ووصف ما يعلن من خلافات من قِبل الجانب الإثيوبي هي خلافات "واهية"، إذ تتحدث أديس أبابا عن تعرضها لأزمة خلال سنوات الجفاف، مؤكّدًا أهمية مناقشة كل الحلول المطروحة.

وأفاد بأنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فمن الممكن الاعتماد على قرار مجلس الأمن الأخير والاستعانة ببعض المراقبين من أجل التوصل إلى حل وسط بما يضمن عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان من جانب، وتعظيم التنمية الإثيوبية.

وأشار إلى أنّ بيان مجلس الأمن الصادر مؤخرًا، دعا إلى التوصل لاتفاق قانوني لواعد ملء وتغشيل سد الإثيوبي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونياً لاتفاق لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال تحقيق الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة فى مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة فى مقابل عدم حدوث ضرر لدول المصب (مصر والسودان).