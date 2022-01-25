تقارير: مايك بومبيو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية

كشفت تقارير أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، "يعمل على ترقية علامته ‏التجارية الشخصية والسياسية، قبل محاولة محتملة للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة".‏

وذكر تقرير صادر عن موقع "أكسيوس" أنه في الفترة بين مارس ويونيو 2021، أنفقت لجنة العمل السياسي التابعة لبومبيو 30 ألف دولار على التدريب الإعلامي.

كما أفاد "أكسيوس" أن لجنة العمل السياسي الخاصة ببومبيو سددت المدفوعات لشركة يديرها بريت أودونيل، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومستشار وزير الخارجية السابق.

وأفاد التقرير بأن الإنفاق يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها بومبيو للعلامة التجارية، وسط تكهنات بأنه يستعد للترشح للرئاسة.

يذكر أنه في أبريل 2021 انضم وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كمذيع مساهم في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كما أنه فقد الكثير من وزنه وخسر 41 كيلوجراما خلال 6 أشهر فقط.

وكان مايك بومبيو نفى في السابق إن كانت لديه أية تطلعات سياسية لعام 2024.

وقال في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "الحقيقة هي أنني أستعد حقا لانتخابات عام 2044، وآمل أن أكون موجودا في عام 2054"، مشيرا إلى الوقت الذي يريد أن يقضيه مع أسرته بعد خروجه من منصبه كوزير لخارجية ترامب.

وكان مايك بومبيو انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا، بشأن تعامله مه الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "روسيا أن لا ترى بايدن ذو مصداقية"، وفقا قناة "فوكس نيوز".