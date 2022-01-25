السنغال تجتاز الرأس الأخضر بثنائية وتتأهل لدور الثمانية بأمم أفريقيا

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استغل المنتخب السنغالي النقص العددي في صفوف منافسه منتخب الرأس الأخضر (كيب فيردي) وانتزع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الـ33 ، المقامة حاليا في الكاميرون ، بالفوز عليه 2 / صفر اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.

ويلتقي المنتخب السنغالي (أسود التيرانجا) في دور الثمانية مع الفائز من المواجهة المرتقبة غدا بين منتخبي مالي وغينيا الاستوائية.

ورغم طرد اثنين من لاعبي منتخب الرأس الأخضر (القروش) ، انتزع المنتخب السنغالي بطاقة التأهل بصعوبة بعدما ظهر الفريق بعيدا عن المستوى المتوقع منه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم طرد اللاعب باتريك أندرادي من الرأس الأخضر في الدقيقة 21 .

وفي الشوط الثاني ، تعرض حارس مرمى الرأس الأخضر جوزيه فوزينيا للطرد في الدقيقة 57 قبل أن يحرز ساديو ماني هدف التقدم للمنتخب السنغالي في الدقيقة 63 فيما سجل البديل بامبا ديانج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.