الجزائر تدين بشدة الانقلاب العسكري في بوركينافاسو

أدانت الجزائر "بشدة" الإنقلاب العسكري الذي وقع أمس الاثنين في بوركينا فاسو، رافضة "بشكل قاطع" التغييرات غير الدستورية للحكومات والتي تنتهك مواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة".



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء "الجزائر تدين بشدة الانقلاب الذي وقع يوم 24 كانون الثاني/يناير 2022 في بوركينافاسو وترفض رفضا قاطعا التغييرات غير الدستورية للحكومات والتي تنتهك مواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، لا سيما قرار الجزائر لعام 1999، الذي أعاد التأكيد عليه الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة".



وأضافت:"الجزائر ستعمل بالتشاور مع الدول الأفريقية الأخرى في إطار الأجهزة المختصة للاتحاد الأفريقي لضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة للعقد التأسيسي للمنظمة القارية في هذا المجال، من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري".



وأبرز البيان أن الجزائر "يحذوها الأمل في أن تجتاز بوركينافاسو بسرعة هذه المحنة"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع شعب بوركينافاسو الشقيق الذي تقيم معه علاقات صداقة وتعاون تاريخية".