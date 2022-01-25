وزيرة البيئة: القطاع الخاص يدخل في بعض المشروعات التي ننفذها بقوة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة لديها تجربة في كيفية صياغة الحوافز التي تُمكن القطاع الخاص من الدخول في ملف الحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ، مستشهدة بتحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة.



وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القطاع الخاص يدخل في بعض المشروعات التي تنفذها الوزارة بقوة مثل إدارة النقل الجماعي داخل مناطق في المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلة إن منتدى غرفة التجارة الأمريكية تناول المشكلات التي تواجه القطاع الخاص لتحفيزه في مصر.



وأكدت أن الدولة ترغب في عمل شراكة حقيقية مع أمريكا في ظل ما يواجهه العالم من مشكلة التغير المناخي والحاجة لتكاتف الجهود ومشاركة الجميع، مؤكدة أن مؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ «COP 27» سيركز على التنفيذ وليس الكلام.



وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود بوادر مطمئنة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معقبة: «نأمل أن تفي بالتعهد الخاص بها، ودعم مصر على مستوى البيئة حتى نصل إلى مشروعات ونتصدى لآثار تغير المناخ ونلتزم بالالتزامات والتعهدات».



وذكرت أن عمل مصر على مؤتمر «COP 27» يشمل التوجه بمخرجات مؤتمر «جلاسكو» إلى شرم الشيخ بتنفيذ تام، مشددة على أهمية تطرق المؤتمر إلى مصالح الدول النامية كلها وعلى رأسها إفريقيا، ومتابعتها مع الشركاء من الدول المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا.