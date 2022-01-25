كيز تعبر كرايتشيكوفا وتتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

بلغت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 51 عالميا الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة رولان جاروس العام الماضي 6-3 و6-2 الثلاثاء في ربع النهائي.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها كيز دور الاربعة في البطولة الاسترالية بعد عام 2015 عندما خسرت امام مواطنتها سيرينا ويليامز، وهي ضربت موعدا مع مواطنتها جيسيكا بيجولا الـ21 أو الأسترالية آشلي بارتي الأولى.

وقالت كيز البالغة من العمر 26 عاما "أعتقد أنني سأبكي ..."، مضيفة "كان العام الماضي معقدًا جدا. لقد فعلت كل شيء خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد للبدء من الصفر دون التفكير في العام الماضي. وحتى الآن نجحت في مسعاي!".

وإذا كانت كيز حاليًا خارج لائحة اللاعبات الـ50 الأوليات (كانت في المركز 87 في 10 يناير الحالي)، فسبق لها احتلال المركز السابع في عام 2016 ولعبت المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 2017 عندما خسرت امام مواطنتها سلون ستيفنز، نصف النهائي في العام التالي قبل ان تخرج على يد اليابانية ناومي أوساكا.

في العام الماضي، بدأت موسمها في مارس وفازت بمباراة واحدة فقط، في دورة إنديان ويلز الأمريكية في أكتوبر، منذ خروجها من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو.

في ملبورن، شهدت نتائجها تراجعا منذ بلوغها ربع النهائي عام 2018، حيث خرجت من ثمن النهائي في 2019، والدور الثالث عام 2020، وغابت عن نسخة العام الماضي. لم تلعب ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى منذ رولان جاروس 2019.