 مسؤول كوري جنوبي: نعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من منطقة داخلية - بوابة الشروق
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مسؤول كوري جنوبي: نعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من منطقة داخلية

سول - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 9:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 9:17 ص

قال مسؤول كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لصاروخين على الأقل من طراز كروز في منطقة داخلية، فيما تعتبر خامس جولة معروفة من عمليات إطلاق الصواريخ تقوم بها بيونج يانج هذا العام.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤول العسكري القول للصحفيين، شريطة عدم ذكر هويته: "مازلنا في حاجة لإجراء تحليل مفصل (بشأن عملية الإطلاق)".

وأضاف: "ولكني أريد أن أقول إنه في حال تم إطلاق مثل هذا الصاروخ نحو الجنوب، فإن أنظمتنا للرصد والاعتراض لن تكون لديها مشكلة في اعتراضه".


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