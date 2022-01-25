وكيل تعليم بني سويف يشدد على دعم العاملين بالإدارات التعليمية لتحقيق التقدم

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تفقد محمد عبدالتواب، وكيل تعليم بني سويف، اليوم الثلاثاء، الإدارات النوعية بالمديرية للاطمئنان على انتظام سير العمل، رافقه محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وخالد هارون مدير إدارة الأمن.

وأكد عبدالتواب، ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، منوها بأن مكتبه مفتوح أمام الجميع والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل.

وأجرى وكيل التعليم، حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين على ديوان المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل.

وشدد عبد التواب، على توفير كل الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأشار إلى ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الجماهير في التعامل مع الإدارات النوعية بديوان عام المديرية.