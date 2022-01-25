الشرطة الإيطالية تحدد هوية مشتبه بهم جددا في اعتداءات رأس السنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء بأن الشرطة الإيطالية حددت هوية المزيد من الجناة المحتمل تورطهم في الاعتداء جنسيا على نساء في ليلة رأس السنة بساحة دومو، التي تقع بها كاتدرائية ميلانو.

وأعلنت الشرطة من قبل تفتيش منازل خمسة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 19 و24 عاما. وتمت مصادرة هواتف محمولة وملابس خلال مداهمات التفتيش في تورينو.

وقدمت إجمالي 11 امرأة بلاغات، من بينهن ألمانيتان من مانهايم.

وارتفع عدد المشتبه بهم إلى 15 رجلا تشير مزاعم إلى تحرشهم جماعيا بنساء والاعتداء عليهن جنسيا.

وجذبت القضية الانتباه، حيث تعيد إلى الأذهان هجمات ليلة رأس السنة في 2016 بمدينة كولونيا الألمانية. وتم التحرش آنذاك بالعديد من النساء بجوار محطة القطار الرئيسية.