1163 مدعيا جديدا ينضمون إلى دعاوى بألمانيا في محاكمة انهيار سد بالبرازيل

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صارت محاكمة ضد شركة ألمانية على خلفية انهيار كارثي لسد في مدينة برومادينهو البرازيلية في 2019 تضم 1170 مدعيا.

وأعلنت محكمة إقليمية فى ميونخ اليوم الثلاثاء إلغاء جلسة كان من المقرر انعقادها في الأول من شباط/ فبراير لاستيضاح حقيقة أن القضية بات بها 1170 طرفا بعد إقامة 1163 مدعيا دعاوى قضائية.

وكان محامو المدعين قد طالبوا في البداية فقط بتعويضات وإعلان شركة "توف سود" مسؤوليتها أمام السكان المتضررين في برومادينهو والأبناء الناجين لإحدى المهندسات .

وقالت متحدثة باسم المحكمة: "كانت الفكرة هي الوصول إلى حكم بخصوص سبعة مدعين والتسوية مع شركة (توف سود). سيستغرق الأمر الآن ستة شهور أخرى على الأقل لحين تحديد موعد للمحاكمة".