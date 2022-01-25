أستاذ علوم سياسية جزائري: زيارة تبون إلى القاهرة وضعت حدا للأقاويل والشائعات

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور رضوان بوهيدل، إن زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى القاهرة وضعت حدًا لكل الأقاويل والشائعات التي تزعم وجود فتور بين مصر والجزائر، لافتًا إلى أن تلك الرسالة واضحة في تصريحات الرئيسين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن المواقف والرؤى ووجهات النظر موحدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن «الأمر سيردع أعداء الأمة العربية»، بحسب وصفه.



وذكر أن الزيارة تأتي بعد محاولة التشويش على القمة العربية المزمع عقدها قريبًا في الجزائر، مضيفًا: «لا يمكن أن تستغنى الجزائر عن القاهرة والعكس، وهو ما أشار إليه الرئيس الجزائري في تصريحاته اليوم وأكد على المستوى الإفريقي والعربي».



واستشهد أستاذ العلوم السياسية، بتصريحات الرئيس «تبون» والتي قال فيها إن إفريقيا تواجه العديد من التحديات ومحاولة التغلغل والاندساس وسط الأفارقة والأمة العربية، معقبًا: «يكفي أن دولتين كبيريتين ومحوريتين تجتمعان على موقف واحد».



وأوضح أن الرسالة القوية الموجهة للعالم من زيارة الرئيس الجزائري أن الجزائر ومصر دولةً وشعبًا موقف واحد، مؤكدًا أنها «رسالة واضحة لكل القوى العالمية التي لا تريد أن تكون العلاقة طيبة بين الجانبين».



وغادر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، جمهورية مصر العربية، عائدا إلى بلاده، عقب زيارة عمل وأخوة دامت يومين.



ونقلًا عن موقع الإذاعة الجزائرية، مساء الثلاثاء، كان في توديعه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤولي الدولة المصرية.