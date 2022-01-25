حميدتي يلتقي السكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية

التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، السكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية "سيسا" زينب علي كوتو، والوفد المرافق لها، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل.

وبحسب ما ذكره المجلس السيادي الانتقالي السوداني، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، فقد أعرب دقلو، عن تقديره للدعم المقدر الذي ظلت تقدمه "سيسا" للسودان في المجالات الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المخابرات الإفريقية لحفظ الأمن والاستقرار في القارة.

ودعا الفريق أول دقلو، إلى أهمية تكامل الجهود الإفريقية للتصدي لكل التهديدات الأمنية التي تواجه القارة، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيراً إلى ضرورة تعاون أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يحقق الاستقرار والسلام في القارة والعالم.

من جهتها، أشادت زينب علي كوتو، في تصريحات صحفية، بجهود السودان ودعمه المتواصل لمنظمة "سيسا" منذ تأسيسها.

ووصفت اللقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة بالمثمر، كونه تطرق إلى قضايا وموضوعات وأفكار بناءة تساهم في تطوير المنظمة.

وذكرت أن زيارتها للبلاد جاءت لإظهار الدعم والمساندة خلال الفترة الانتقالية.