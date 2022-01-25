شرطة لندن تحقق في احتفالات أُقيمت بمقر رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق

ذكرت مفوضة شرطة لندن، كريسيدا ديك، اليوم الثلاثاء، أن شرطة العاصمة تحقق في الاحتفالات التي أُقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق، في الوقت الذي يواجه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مطالبات بالاستقالة بعد الكشف عن إقامة احتفال بعيد ميلاده في مقر الحكومة خلال فترة الإغلاق الأولى.

وقالت ديك، في جلسة استماع أمام لجنة بهيئة لندن التشريعية، إن هناك تخوفًا عامًا وعميقًا بشأن سلوك مسئولي الحكومة، مؤكدة أن الشرطة "تحقق في عدد من الأحداث التي وقعت في داوننج ستريت التي تضم مكتب رئيس الوزراء، ووايت هول التي تضم مقر الحكومة وعددًا من الوزارات، خلال العامين الماضيين، فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للقواعد الخاصة بكوفيد-19"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وكان تقرير لمحطة "آي.تي.في نيوز" الإخبارية البريطانية قد كشف أمس، أن حوالي 30 شخصًا حضروا تجمعًا في غرفة مجلس الوزراء في يونيو 2020، للاحتفال بعيد ميلاد جونسون.

وأقرّت رئاسة الحكومة بأن طاقمها "تجمّع لوقت قصير في غرفة مجلس الوزراء بعد اجتماع" لتقديم التهنئة لجونسون، والذي قالت إنه حضر "لأقل من 10 دقائق"، بينما اعتبر حزب العمال - أكبر الأحزاب المعارضة في بريطانيا - أن رئيس الوزراء فقدَ "السلطة الأخلاقية" للحكم، مطالبة إياه بتقديم استقالته.