عملية جراحية لإسلام عطية لاعب المصري

يجري إسلام عطية لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصري، خلال الأيام المقبلة عملية جراحية لدى أحد الجراحين بالقاهرة، وذلك عقب تعرضه للإصابة بكسر فى السلامية الأولى للقدم اليسرى خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الاندية المحترفة.

وكان اللاعب قد خضع لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أثبتت إحتياجه لإجراء تلك الجراحة والتي سيتم من خلالها تثبيت الكسر بواسطة عدد من المسامير المعدنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي الألفي طبيب فريق المصري أن تلك الإصابة سوف تبعد اللاعب عن الملاعب لنحو شهرين كاملين.

وقال إن الجهاز الطبى سيضع برنامج علاجى وتأهيلي عقب التأكد من سلامة اللاعب تماما يمكن بعدها من العودة تدريجياً للمشاركة في التدريبات بحسب الاختبارات التي سيخضع لها اللاعب للتأكد من سلامته خاصه أثناء الالتحامات ومن ثم مشاركته في المباريات.