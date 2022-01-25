سجينان من مزدوجى الجنسية في إيران يبدآن إضرابا عن الطعام للإفراج عن سجناء غربيين

بدأ رجلان مسجونان في طهران إضرابا عن الطعام وطالبا بالإفراج عن سجناء غربيين.

ويرفض الآن كامران غاديري النمساوي الإيراني، المسجون منذ 2016، تناول الطعام احتجاجا على الزج به في سجن إيوين، حسبما نقلت صحيفة "دي بريسه" التي تصدر في فيينا اليوم الثلاثاء عن زوجته هاريكا.

وأضافت: "أنه يطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص مزدوجي الجنسية حاملي جنسيات الاتحاد الأوروبي المحتجزين كرهائن في إيران كشرط لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران".

وبالإضافة إلى ذلك، دخل أنوشه عاشوري البريطاني الإيراني إضرابا عن الطعام قبل أيام قلائل في سجن إيوين، حسبما أفادت عائلته.

وسافر أمريكيان كانا سجينين في إيران إلى مقر انعقاد المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي لاستغلال إضرابهما عن الطعام لجذب الانتباه إلى أكثر من 12 سجينا يحملون جنسيات غربية، وقضى بعضهم سنوات في السجن، على خلفية مزاعم بالتجسس أو الضلوع في أنشطة أخرى مناهضة للدولة.