توشيبا توقف الإنتاج في مصنع الرقائق باليابان بعد الزلزال

أعلنت شركة توشيبا عن تعليق عمليات الإنتاج في مصنعها لإنتاج أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات والآلات الصناعية، في جنوبي اليابان، عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في مطلع هذا الأسبوع.

وذكرت توشيبا في بيان، أن بعض المعدات تضررت، وأن الشركة لا تزال تحلل التأثير الذي خلّفه الزلزال على الإنتاج.

وأوضح متحدث باسم شركة توشيبا للأجهزة الإلكترونية والتخزين، أنَّ المصنع ينتج رقائق بنظام دارة متكاملة واسعة النطاق، يتم بيع حوالي 60% منها لشركات صناعة السيارات وصناع الآلات الصناعية.

وأضاف أن الشركة لا تعرف حتى الآن متى يمكنها استئناف الإنتاج، لكن ستقدم تحديثًا في أقرب فرصة.