الصين تشهد انخفاضا حادا في تهريب العاج وسط تكثيف مكافحة التهريب

ذكرت الهيئة العامة للجمارك في الصين، أن البلاد شهدت انخفاضا كبيرا في عمليات تهريب العاج، في ظل الجهود المكثفة المبذولة لمكافحة أعمال التهريب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الهيئة، ني يوه فنج، خلال مؤتمر عمل عقد أمس الاثنين، إن إجمالي حجم منتجات العاج التي تم ضبطها، انخفض إلى 68 كيلوجراما في العام الماضي، بالمقارنة مع 9.2 طن في عام 2019.

وأضاف أن سلطات الجمارك دائما ما كانت تعطي الأولوية لمكافحة تهريب النفايات الصلبة من خارج البلاد، والأنواع المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والسلع المجمدة، ومنتجات النفط المكررة، والمخدرات.

وفي العام الماضي، ضبطت الجمارك الصينية 42 ألف طن من النفايات الخارجية المهربة، بانخفاض 97.4% عن العام السابق، وفقا للهيئة.