جوليان أسانج يفوز بالمرحلة الأولى من محاولة الطعن في تسليمه لأمريكا

سيتمكن مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج من التوجه إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة للطعن في قرار يسمح بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التجسس، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا منحه إذنًا بالاستئناف المباشر، مما يعني أنه سيتعين على المحكمة العليا أولاً أن تقرر ما إذا كان ينبغي لها الاستماع إلى طعنه أم لا.

وقضت المحكمة العليا الشهر الماضي بإمكانية تسليم المؤسس المشارك لموقع ويكيليكس لأمريكا، حيث ألغت حكمًا في وقت سابق من العام الماضي بناءً على مخاوف بشأن صحة أسانج العقلية وخطر الانتحار في سجن شديد الحراسة بالولايات المتحدة.

وفي حكمهم الصادر في ديسمبر، انحاز قضاة المحكمة العليا إلى جانب السلطات الأمريكية بعد تقديم مجموعة من التأكيدات بأن أسانج لن يواجه تلك الإجراءات الصارمة ما لم يرتكب فعلًا في المستقبل يتطلب ذلك.

وقالت ستيلا موريس، خطيبة أسانج، بعد حكم اليوم الإثنين إن ما حدث في المحكمة هو بالضبط ما أرادت هي ومن يدعمونه.. مضيفة: "الوضع الآن هو أن المحكمة العليا يجب أن تقرر ما إذا كانت ستستمع إلى الاستئناف، ولكن، لا نخطئ، فزنا اليوم في المحكمة."

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب أن تثير القضية نقطة قانونية ذات "أهمية عامة" لاستئناف مقترح لكي تنظر فيه المحكمة العليا.

وقال المحامي بيرنبرج بيرس، الذي يمثل أسانج، في وقت سابق إن القضية أثارت قضايا قانونية "خطيرة ومهمة"، بما في ذلك "الاعتماد" على التأكيدات التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن ظروف السجن التي قد يواجهها في حالة تسليمه.

وفي بيان قصير صدر، اليوم الإثنين، حكم كبير القضاة، اللورد بورنيت، واللورد جستس هولرويد أن هناك نقطة قانونية، لكنهم رفضوا منح إذن لأسانج بالاستئناف. وقالا إن أسانج أثار ثلاث نقاط قانونية لمحاكمة المحكمة العليا، لكنه نجح فقط في واحدة تتعلق باستخدام الضمانات في جلسات الاستماع المتعلقة بتسليم المجرمين. وأضافا أن الأمر يعود إلى قضاة المحكمة العليا لاتخاذ القرار النهائي.

وطلب بورنيت من المحكمة "اتخاذ خطوات للإسراع في النظر في أي طلب" يتبع ذلك.

وقال موريس لمؤيدي أسانج، متحدثًا خارج محاكم العدل الملكية اليوم الاثنين: "دعونا لا ننسى أنه في كل مرة نفوز فيها، طالما لم يتم إسقاط هذه القضية، وطالما لم يتم الإفراج عن جوليان، يستمر جوليان في المعاناة. منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كان في سجن بيلمارش وهو يعاني بشدة، يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع، وعامًا بعد عام. يجب إطلاق سراح جوليان ونأمل أن ينتهي هذا قريبًا."

وأضاف: "لكننا بعيدون عن تحقيق العدالة في هذه القضية لأن جوليان مسجون لفترة طويلة ولا ينبغي أن يقضي يومًا واحدًا في السجن. لو كانت هناك عدالة، فإن الجرائم التي كشفها جوليان، وجرائم الحرب، وقتل المدنيين الأبرياء، لن تكون محصنة".

وسيكون لدى أسانج، الذي لا يزال في السجن، طرقًا أخرى لمحاربة تسليمه، بغض النظر عما يحدث فيما يتعلق بأي استئناف للمحكمة العليا.

وفي حالة فشله، يمكن لمحاميه رفع دعوى استئناف على مستوى محكمة أدنى، والتي ستتم أولاً في المحكمة العليا وتركز على مسائل حرية التعبير والدوافع السياسية لطلب التسليم.