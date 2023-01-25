أعلنت عناصر الحماية المدنية في الجزائر من فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، الأربعاء، من الوصول إلى اثنين من الصيادين العالقين في سيدي مروان في مدينة تنس التابعة لولاية الشلف، وإنقاذهما.

وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن "العملية كانت في ظروف صعبة جدا بالإضافة إلى التضاريس الوعرة للمنطقة، وشدة الأمطار، ودرجات الحرارة المنخفضة".

وأضافت أنه وبفضل الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها عناصر الحماية المدنية تم الوصول إليهما وإنقاذهما، وهما الآن في صحة جيدة.

ونوهت الحماية المدنية الجزائرية إلى أن الصيادين كانا قد علقا في أسفل صخور شاطئ سيدي مروان في مدينة تنس، ولم يتمكنا من العودة بسبب انعدام المسالك خلال تساقط الأمطارالغزيرة.