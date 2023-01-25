الرئيس العراقي: نسعى إلى تطوير القدرات العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع الناتو

أكد الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية بالتعاون مع حلف شمال الأطلنطي (الناتو) من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المدن العراقية، وبما يعزز جهود مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره.

جاء ذلك خلال لقائه قائد قيادة القوات المشتركة في نابولي الجنرال ستورت مونش، وقائد بعثة الناتو في العراق الجنرال جيوفاني انوتشي في قصر بغداد، لبحث المهام التي تقوم بها البعثة في العراق، ودورها في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية بغرض تأهيلها ورفع قدراتها العسكرية.

وأشاد رشيد - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بمواقف حلف الناتو الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب، ودوره في إطار برامج بناء القدرات العسكرية وتقديم الاستشارات الأمنية، معربا عن أمله في استمرار التعاون وبما يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز أمن البلاد.

بدوره، عبّر قائد قيادة القوات المشتركة في نابولي عن رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية العمل والتنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب، وضرورة تواصل البعثة مع مختلف الجهات العراقية وبما يسهم في إنجاح مهامها في العراق.