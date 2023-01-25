بايدن: واشنطن سترسل 31 دبابة من طراز أبرامز لدعم أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن واشنطن سترسل 31 دبابة من طراز "أبرامز" لدعم أوكرانيا.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي بثه موقع البيت الأبيض حول دعم أوكرانيا، أن تسليم الدبابات لكييف سيكون في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيتم البدء في تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها.

وقال بايدن، إنه أجرى اتصالات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا للتشاور بشأن دعم كييف، مشيدا بإعلان المستشار الألماني عن تقديم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بلاده متحدة مع أوروبا في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا وأن هناك التزام دولي بدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وأعلنت ألمانيا، أمس، أنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد 2"، كما سمحت للدول الشريكة بإرسال هذه الدبابات أيضا إلى أوكرانيا.

ويأتي القرار الألماني بعد أن أعلنت بريطانيا عن أنها ستوفر 14 دبابة من طراز "تشالنجر2"، والتي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإقناع الحلفاء الآخرين بإرسال "ليوبارد"، التي يوجد منها مخزون أعلى بكثير في جميع أنحاء أوروبا.