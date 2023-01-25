بلينكن: مجموعة السبع ملتزمة بتزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن البنية التحتية للطاقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، التزام مجموعة السبع بتزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن البنية التحتية للطاقة وإصلاحها في مواجهة الهجمات الروسية.



وقال بلينكن -في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء- "إنه بحث مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي على هامش قمة مجموعة السبع التي انعقدت افتراضيا إلى جانب شركاء آخرين الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تسليم معدات الطاقة إلى أوكرانيا".



وكان بلينكن وهاياشي قد استضافا اجتماعا افتراضيا أمس مع مجموعة السبع وشركاء رئيسيين آخرين لإعادة تأكيد الدعم الجماعي لقطاع الطاقة الأوكراني.



جدير بالذكر أن مجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هي منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" في العالم، والتي تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي. وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.