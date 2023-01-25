اليابان تكافح أشد موجة برد في الموسم وسط اضطراب بحركة النقل

استمرت الثلوج الكثيفة في التراكم اليوم الأربعاء في معظم أنحاء اليابان حيث تكافح البلاد أشد موجة برد في الموسم حتى الآن ، إذ تقطعت السبل بالقطارات والمركبات وسط صعوبات أحدثتها العواصف الشتوية.

وسجلت أجزاء من اليابان درجات حرارة منخفضة قياسية، مع تساقط الثلوج على ساحل بحر اليابان الممتد من شمال البلاد إلى غربها. ووسط مخاوف من تساقط المزيد من الثلوج بما في ذلك في المناطق المنخفضة على ساحل المحيط الهادئ، دعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر من العواصف الثلجية وارتفاع الأمواج في البحار والحذر على الطرق الجليدية.

وتعطلت حركة النقل بسبب الأحوال الجوية، حيث تقطعت السبل بالركاب في عدة قطارات على خط بيواكو وخط كيوتو خلال الليل بسبب الثلوج والرياح القوية، حسبما نقلت وكالة كيود للأنباء عن شركة سكك حديد غرب اليابان المشغلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة تحت الصفر في العديد من المناطق من جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال إلى منطقة كيوشو في الجنوب الغربي صباح الأربعاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه مع توقع استمرار هذه الأجواء الشتوية القوية حتى غد الخميس ، قد تشهد بعض أجزاء البلاد أدنى درجات حرارة لها منذ 10 سنوات.