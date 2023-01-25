رئيس أسوان: إنهاء أزمة قيد اللاعبين الجدد بعد التواصل مع اتحاد الكرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة أسوان الرياضى، بأن النادى أنهى أزمة قيد اللاعبين الجدد بعد التواصل مع المسؤولين عن اتحاد الكرة وقيامه بسداد مبلغ 300 ألف جنيه بما يمثل 10% من قيمة مديونية النادى لدى اتحاد الكرة.

والتى تبلغ ما يقرب من 3 ملايين جنيه وتم فتح القيد لنادى أسوان لتوثيق عقود اللاعبين الجدد ودفع رسوم التوثيق المستحقة .

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأن المدير الفنى الكابتن أيمن الرمادى مستمر فى أداء مهمته بصورة طبيعية وقاد التدريب الأساسى اليوم الأربعاء إستعدادا لملاقاة طلائع الجيش الجمعة المقبل وحرص مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى اليوم بكامل هيئته على حضور تدريب الفريق بإستاد أسوان لدعم الجهاز الفنى واللاعبين .

وأشار رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى إلى استمرار عمل لجنة الكرة لإتمام التعاقدات الشتوية لدعم الفريق طبقا لرؤية المدير الفنى وتحقيق طموحات جماهير أسوان واستمرار تقديم العروض القوية لتحقيق نتائج إيجابيا تدعم موقف ومكانة نادى أسوان بجدول مسابقة الدورى الممتاز.