نواب حزب الخضر بالبرلمان الألماني يرحب بتسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا

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رحب نواب حزب الخضر في البرلمان الألماني " البوندستاج" بقرار الحكومة تسليم دبابات القتال الرئيسية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.

وقالت كاترين جورينج-إكارت، نائبة رئيسة البوندستاج ، المنتمية لحزب الخضر ، مساء اليوم الثلاثاء "تم الإفراج عن ليوبارد!".

وتابعت "نأمل الآن في إمكانية أن يساعد ذلك أوكرانيا في حربها ضد الهجوم الروسي ومن أجل حرية أوكرانيا وأوروبا".

وقال أنطون هوفرايتر رئيس لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي في البوندستاج، لمجموعة "أر إن دي" الإعلامية:"بالطبع كان من الأفضل اتخاذ القرار في وقت أقرب، خاصة بالنسبة لسمعة ألمانيا في أوروبا. لكن التأخير أفضل من لا شيء".

وأضاف هوفرايتر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زال يعتقد أنه قادر على كسب حربه العدوانية ضد أوكرانيا المجاورة.

وتابع "يجب أن نوضح له أن هذا لن يحدث".

يشار إلى أن حزب الخضر جزء من ائتلاف ثلاثي الأحزاب بقيادة المستشار أولاف شولتس.

وكشفت الاستفسارات بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا عن تصدعات في الائتلاف، حيث حث حزب الخضر على مزيد من الدعم العسكري في حين أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي بقيادة شولتس كان أكثر ترددا.