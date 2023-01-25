خبير عسكري غربي يرى الجيش الروسي أفضل مما كان عليه في الخريف

أفاد خبير عسكري من مركز الدراسات الأمنية بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، أن روسيا تغلبت على مرحلة ضعف في حربها ضد أوكرانيا.



وقال الباحث نيكلاس ماسور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن نتجه نحو وضع تضطلع فيه الدبابات القتالية بدور مهم فيما يتعلق بالدفاع والهجمات المضادة"، موضحا أنه منذ الخريف الماضي حسنت روسيا من موقفها، على سبيل المثال من خلال بناء خطوط دفاعية.



وأوضح الخبير، أن تحديث الدبابات الأوكرانية صار أكثر صعوبة الآن؛ لأن روسيا دمرت العديد من المصانع وخطوط إنتاج ذخيرة الدبابات، مضيفا أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قامت بالفعل بإتاحة احتياطيات قديمة لأوكرانيا، لكن أصبحت الدبابات القتالية الغربية مثل دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع أو "أبرامز" من الولايات المتحدة موضع تركيز حاليا.



وبحسب مصادر من الائتلاف الحاكم الألماني مساء أمس الثلاثاء، فإنه بعد أسابيع من التردد وافقت الحكومة الألمانية على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا.



وقال ماسور، إن أوكرانيا يمكنها أن تجهز لواء دبابات غربي الطراز بما لا يقل عن 100 دبابة غربية.



وأضاف: "لكن الدبابات القتالية ليست سلاحا إعجازيا، يجب استخدامها في إطار وحدات وإصلاحها وتجهيزها بالذخيرة"، مشيرا إلى كابوس لوجستي لأوكرانيا إذا لم يتم تنسيق عمليات التسليم بشكل جيد، موضحا أن الإصدارات المختلفة من نفس نوع الدبابات تعني تحديات إضافية.



وقال ماسور: "إذا كان لأوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، فمن المهم ألا يكون نظام اللوجستيات مفرط التعقيد"، موضحا أنه قد يكون مفيدا بشكل خاص لأوكرانيا إذا تمت صيانة وإصلاح مكونات الدبابات الغربية جزئيا خارج الحدود - كما هو الحال بالفعل مع قطع المدفعية.



وبخصوص مسار الحرب، قال الخبير العسكري: "نفذت أوكرانيا هجماتها المضادة السابقة في مراحل ضعف روسيا، خاصة في الخريف، لكن منذ ذلك الحين عززت روسيا نفسها وأصبح لها يد مهيمنة على مستوى القيادة"، مضيفا أنه لا يمكن لأوكرانيا الاعتماد على أن أوجه القصور الروسية في السنة الأولى من الحرب ستتكرر بالضرورة.



وتجدر الإشارة إلى أن الحرب مستمرة منذ فبراير من العام الماضي.