برلماني عراقي: مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استراتيجية بالمحافظات

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، سعي بلاده لتعزيز آليات التعاون وعقد شراكات إقتصادية مع دول الأصدقاء، لا سيما أن هناك مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والإزدهار وتنفيذ مشاريع استراتيجية في جميع محافظات العراق؛ مما يتطلب استمرار التنسيق مع الشركاء.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء - أن عبدالله زار مقر السفارة البريطانية في بغداد تلبية لدعوة وجهت له، وكان في إستقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون مع طاقم السفارة.

واستعرض اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية وعمل مجلس النواب في دورته الحالية، فضلاً عن أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين العراق وبريطانيا من أجل توطيد العلاقات الثنائية بما تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.