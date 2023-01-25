زوجة زيلينسكي تكشف سر قلة الابتسامة على وجه الرئيس الأوكراني

قالت السيدة الأولى لأوكرانيا في تغريدة لها على تويتر، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد زوجها الخامس والأربعين: "لم يتغير الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، كثيرا عما كان عليه منذ أن كان في عمر السابعة عشرة، باستثناء حقيقة أنه صار يبتسم بقدر أقل".

وكتبت زيلينسكا، على تويتر في منشور باللغتين الأوكرانية والإنجليزية: "كثيرا ما يتم سؤالي عما طرأ عليك من تغيير هذا العام، ودائما ما أجيب قائلة: "لم يتغير إنه هو نفسه، إنه نفس الشخص الذي التقيت به عندما كان عمره 17 عاما".

وأضافت: "ولكن في الواقع، هناك شيء ما تغير، إنك صرت تبتسم أقل بكثير الآن".

واستطردت: "أود دائما أن أضحك معك، فلتعطني هذه الفرصة".