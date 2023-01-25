كمبوديا تحتج على إدراجها ضمن قائمة الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا

احتجت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا اليوم الأربعاء على إدراج كمبوديا ضمن قائمة الدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا رفضت فيه رفضا قاطعا تصنيف قناة على "تليجرام" بشأن الديموغرافيا لمملكة كمبوديا على أنها ضمن فئة "الداعمة العسكرية لأوكرانيا"، وفقا لما أوردته صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيانها "إنها تؤكد مجددا أن قرار تقديم دورات تدريبية فنية في مجال إزالة الألغام لأخصائيي إزالة الألغام الأوكرانيين في كمبوديا بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يُتخذ على أساس إنساني بحت، كما يحدث في العديد من بعثات حفظ السلام في أفريقيا والشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة".

وحثت وزارة الخارجية الكمبودية قناة "التليجرم" على تصحيح بياناتها على اعتبار أن هذاه المعلومات ليست فقط غير دقيقة، ولكنها قد تضر كمبوديا كدولة محبة للسلام تلتزم التزاما صارما بسياسة خارجية قائمة على الحياد على النحو المنصوص عليه في دستورها.

يُشار إلى أن كمبوديا تتمتع بخبرة كبيرة في إزالة الذخيرة غير المنفجرة التي خلفتها سنوات طويلة من الحروب الأهلية أو النزاعات السياسية المسلحة، ومنذ عام 1992 تم العثور على أكثر من 3 ملايين لغم أرضي وقذيفة في مملكة كمبوديا وتدميرها، ومنذ عام 2006 أرسلت كمبوديا بانتظام فرق إزالة الألغام تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تشاد وقبرص ومالي وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.