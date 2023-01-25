 بتخفيضات 30%.. مجمع الخالدين يشارك في معرض الكتاب الدولي - بوابة الشروق
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بتخفيضات 30%.. مجمع الخالدين يشارك في معرض الكتاب الدولي

بسنت الشرقاوي
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 4:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 4:18 ص

يشارك مجمع اللغة العربية في معرض القاهرة للكتاب 2023م في دورته الـ54، وذلك في صالة 1، c50 ويقدم المجمع تخفيضات على مطبوعاته العلمية واللغوية، وكذلك المعاجم المتخصصة، ومجلته العلمية المحكمة بنسبة 30%؛ ويأتي ذلك في إطار حرص المجمع على توفير احتياجات جمهور اللغة العربية من مطبوعاته كافة.

 

ومن أحدث مطبوعات المجمع في معرض القاهرة للكتاب هذا العام: كتاب الألفاظ والأساليب (ج6)، وموسوعة المصطلحات الزراعية المصوَّرة، ومعجم الفيزياء المعاصرة، ومعجم مصطلحات الأدب (ج 3)، كما أعاد المجمع إعادة طباعة: معجم النفط، والقانون، ومصطلحات الفقه. وكتاب اللهجات (1)، وكتاب اللهجات (2)... إلخ.

ونشر المجمع رابطا لقائمة أسعار مطبوعات المجمع قبل الخصم وبعده

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