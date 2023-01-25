مرموش يسجل في فوز فولفسبورج على هيرتا برلين

حقق فريق فولفسبورج فوزًا كبيرًا أمام نظيره هيرتا برلين بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برلين الأولمبي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

افتتح أهداف المباراة اللاعب ماتياس سفانبيرج في الدقيقة 4، قبل أن يضيف زميله ماكسيميليان أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ومن ثم أحرز يونس أولدويند الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فولفسبورج بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب بوت باكو الهدف الرابع لفريق فولفسبورج في الدقيقة 72، وأختتم أهداف المباراة عمر مرموش في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بخماسية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق فولفسبورج رصيده للنقطة 29 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فريق هيرتا برلين عند النقطة 17 في المركز السابع عشر.