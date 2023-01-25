اليابان تسعى لوقف نزوح السكان من المناطق الريفية لطوكيو

في إطار مشروع يهدف إلى وقف نزوح السكان من المناطق الريفية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، عرضت الحكومة على الأسر في طوكيو الحصول على مليون ين (7640 دولارا) لكل فرد، مقابل مغادرة العاصمة والتوجه إلى مكان ريفي.

ويعد المشروع هو الأحدث في سلسلة من الحوافز غير الحكيمة لوقف التدفق المتواصل للسكان على العاصمة، التي شهدت نموا سكانيا بمعدل يزيد عن 16% خلال العقدين الماضيين، على الرغم من تراجع النمو السكاني بشكل عام على الصعيد الوطني.

وبموجب البرنامج الجديد ستحصل الأسرة المكونة من زوجين وطفلين، على ثلاثة ملايين ين، اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل، كنوع من الدعم مقابل الموافقة على مغادرة العاصمة. وتهدف الحكومة إلى مشاركة عشرة آلاف شخص فقط في البرنامج سنويا بحلول عام 2027، أو ما نسبته 03ر0% من سكان العاصمة التي يبلغ تعدادها 37 مليون نسمة.

وهذا ليس بجديد حيث أن كل حكومة يابانية تحدثت عن إعادة الحيوية للمناطق الريفية، وكان لدى اليابان وزير مسؤول عن إحياء المناطق الريفية، خلال الجزء الأكبر من عقد من الزمان، بينما كانت إحدى السياسات المميزة لرئيس الوزراء الحالي فوميو كوشيدا، إقامة "مدينة الحدائق الرقمية"، وهي مشروع طموح ومجهد يهدف إلى استخدام التقنيات، مثل الطائرات المسيرة والحافلات العامة ذاتية القيادة، للتغلب على مثالب العيش في الأرياف اليابانية.

والعملية ليست سهلة لتشجيع أكثر من حفنة من الناس بمنطقة طوكيو على تركها. فطوكيو تتسم بأنها مدينة متدفقة بالأنشطة والحياة، يمكن المشي فيها، وتتمتع بنظام للمواصلات العامة رائد عالميا، ولا تعاني نسبيا من مشكلات متجذرة من الجريمة والتلوث، أو وجود أشخاص بلا مأوى أو انعدام العدالة الاجتماعية، ويمكن وصف طوكيو بأنها مركز ثقافي ضخم، حيث لا تزال العقارات في وسط المدينة متوفرة بتكلفة معقولة نسبيا، وفقا لمعايير العواصم العالمية الأخرى.

وربما أدى ظهور العمل عن بعد نتيجة تفشي جائحة كورونا، إلى جعل العيش في منطقة ريفية أكثر سهولة من ذي قبل، وبالفعل تسبب ذلك في حدوث أول تراجع في عدد سكان طوكيو منذ ربع قرن.

ولكن ظاهرة تراجع سكان طوكيو لم تشمل أفضل مناطق العاصمة، التي هي مكان ينطبق عليه قول عالمة المجتمعات في القرن العشرين مارجريت ميد، "في أي يوم من أي عام، يمكنك في هذه المدينة أن تلتقي بشخص جديد يتمتع بموهبة جديدة، وبعقل ذكي أو بمتخصص موهوب".

وهذه الفرص التي يتيحها العيش بالقرب من كثير من اللقاءات المحتملة التي تغير مسار الحياة، تعد سواء بوعي أو بغير وعي، أحد الأسباب التي تدفع الناس للتدفق على أماكن مثل طوكيو، حتى على الرغم من وجود بعض السلبيات فيها، مثل ضيق مساحات المعيشة، فوجود المدارس الجيدة وفرص التوظيف الراقية، تجذب الآباء وكذلك الباحثين عن فرص العمل إليها.

وفي الحقيقة ما تحتاجه اليابان ليس مجرد دفع مزيد من السكان إلى خارج طوكيو، بل إنها بحاجة إلى أكثر من مدينة على غرار طوكيو.