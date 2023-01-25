الفاو: الهجرة مستمرة من أمريكا الوسطى بسبب الجفاف

أكد شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس في مؤتمر القمة السابع لرؤساء دول وحكومات جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي ترأسته الأرجنتين هذا العام، على ضرورة توسيع نطاق الإمدادات الغذائية في منطقة البحر الكاريبي، حيث النظم الغذائية الصحية مكلفة، والاستثمار في مبادرات الهياكل الأساسية للمياه وإنتاج الأغذية في أمريكا الوسطى، حيث يمثل الجفاف والهجرة إلى الخارج اتجاهاً مستمراً، وتحسين تبادل الأغذية بين بلدان منطقة الأنديز، وتعزيز برنامج إقليمي كبير للهياكل الأساسية للإنتاج، تخزين الأغذية ونقلها لتيسير التجارة والصادرات داخل الإقليم.

وقال، مستشهدا بالتجربة العالمية لجائحة كوفيد -19 كمثال على قيمة وأهمية التعاون الدولي، على الرغم من أن إعطاء الأولوية لحماية الاقتصادات الوطنية أمر طبيعي، فمن المهم الإشارة إلى "أننا جميعاً على هذا الكوكب الصغير وأن التدابير المتخذة في أحد البلدان تؤثر على جميع البلدان الأخرى".

وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة يمكنها أن تقدم الدعم على نحو فعال لتنفيذ مبادرات الجماعة وأهدافها لجميع الأعضاء إذا اتضح ما لديهم من شواغل واتُفق على الحلول الملموسة والمستدامة.

وتحويل نظم الأغذية الزراعية لإعادة تشغيل أجندة أهداف التنمية المستدامة.