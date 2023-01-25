الرئيس السيسي: انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف تهديد للعالم بأسره

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي تناولت السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي، اليوم الأربعاء، أن هناك وجهة نظر مشتركة بين البلدين في هذا الصدد، مفادها أن التعاون المشترك يساهم في القضاء على العنف.

وأشار إلى أن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط للبلدين لكن لكل الدول في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى التوافق على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني، وإعطاء قوة دفع لمزيد من التعاون في هذا المجال الحيوي، مشددا على أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية بدون استقرار أمني.