أعلنت المملكة العربية السعودية، مؤخرا، عن قرار توسعة مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، وتطوير المنطقة المحيطة، تنفيذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، ذكرت صفحة الحرمين الشريفين الرسمية عبر موقع فيسبوك: "سيتم هدم المنازل المجاورة من مسجد قباء بسبب قرار توسعة المسجد التاريخي".

ونشرت الصفحة صورا لحي قباء ومنازل الأهالي المقرر هدمها وقد ملأت بعبارات الوداع، وقالت: "هذه الأيام يودع أهالي حي قباء منازلهم وجيرانهم بعد سنوات طويلة ارتبطت فيها ذكرياتهم وتاريخهم بجوار أحد أهم المواقع الإسلامية في المدينة المنورة وهو أول مسجد أسس في الإسلام".

يتمتع مسجد قباء بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بأهمية تاريخي ودينية كبيرة، إذ يعد أول مسجد بُني في الإسلام.

ومسجد قباء يُعد أول مسجد أسسه النبي محمد، الذي خطّه بيده عند وصوله إلى المدينة مهاجراً من مكة، كما شارك في وضع أحجاره الأولى، بحسب ما ورد في تقرير سابق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين مساجد المدينة، يُعد مسجد قباء الأكبر بعد الحرم النبوي، وتُقام فيه جميع الصلوات وصلاة الجمعة والعيدين، كما يُعد مقصداً لزوار وسكان المدينة، نظراً لفضل الصلاة فيه.

وكان النبي محمد يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر ليصلي فيه ويختار أيام السبت ويحض على زيارته، وقد جاء في حديث النبي: "من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة".