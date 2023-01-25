إزالة أبنية مخالفة بمساكن الجمهورية والمحمودية بحي السلام أول شرق القاهرة

شن اللواء إيهاب ذهني، رئيس حى السلام أول، شرق محافظة القاهرة، حملة مفاجئة بالتنسيق مع رجال قسم الشرطة والمرافق ومديري الإسكان والاشغالات، لإزالة التعديات والمباني المخالفة بواسطة المتابعة الميدانية.



وأوضح الذهني، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية تمكنت من إزالة التعديات والبناء المخالف بمساكن الجمهوريه بلوك 50، إضافة إلى هدم البناء المخالف بمساكن المحمودية القديمة بلوك 26، مؤكدًا على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه رئيس حي السلام أول، برفع جميع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة بشارع الحجاز من شارع الترولي وبجوار مسجد الفاروق عمر، موضحًا أنه رفع كفاءة الإنارة بشارع ٦ أكتوبر

استجابة لشكاوى المواطنين.