فتح تحقيق في محاولات إشعال حرائق بكنيستين في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، فتح تحقيق في محاولات اشعال حرائق في كنيستين باريسيتين حيث تم محاولة احراق احداهما مرتين في فرنسا.

وذكرت قناة "آر إم سي" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هذا التحقيق عهد إلى دائرة الشرطة القضائية الثانية في فرنسا، مضيفة أن التحقيق فتح حول هذا الامر بسبب "الإهانة بوسائل خطيرة بسبب العرق أو الطائفة أو الدين".

وأوضحت القناة أنه في 17 و22 يناير الجاري، تعرضت كنيسة نوتردام دو فاتيما الواقعة في الدائرة 19 بالعاصمة الفرنسية مرتين لمحاولات إحراق متعمد حيث تم رش باب هذه الكنيسة بسائل قابل للاشتعال حيث تم استخدام ورق صحيفة لإضرام النار إلا أن الحريق لم ينتشر داخل المبنى.

وأفادت القناة بأنه في 18 يناير الجاري، تعرضت كنيسة "سان مارتن دي تشان" بالدائرة العاشرة لحريق اضرم اسخدام قطع من الخشب أمام الباب الرئيسي وانتشر في الداخل ولم يسفر الحريق الذى تم احتواؤه بسرعة عن وقوع اصابات .

ومن جانبها، أدانت عمدة باريس "آن هيدالجو" بأشد العبارات محاولة المساس بكنيستين باريسيتين. ونددت بأعمال التخريب هذه.