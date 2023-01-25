أقدم عدد من المحتجين على قطع حركة السير بشارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت أمام مصرف لبنان المركزي، وذلك وسط انتشار أمني مكثف بمحيط المنشآت الحيوية والحكومية الموجودة في الشارع .

وطالب المحتجون بالإفراج عن الودائع الدولارية للمواطنين والمحتجزة في البنوك منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد قبل نحو ثلاث سنوات، منددين باستمرار الخلافات السياسية وتعثر برامج الإصلاح والمالي والاقتصادي والتعافي مما أدى إلى وصول سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية صباح اليوم إلى 56400 ليرة للدولار الواحد في حين كان سعره قبل ثلاث سنوات 1500 ليرة فقط للدولار الواحد.