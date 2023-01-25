رئيس وزراء الهند: رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار سنويا خلال السنوات الـ5 القادمة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن التنسيق الاستراتيجي مع مصر مفيد للسلام والازدهار في المنطقة بأكملها، مؤكدا ضرورة رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف مودي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات- "قررنا خلال المباحثات مع الرئيس السيسي رفع مستوى التعاون بين البلدين والشراكة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير خطة طويلة الأمد وأكثر شمولا للتعاون في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والعلمية.

ومضى رئيس الوزراء الهندي قائلا: "إنه بحث مع الرئيس السيسي سبل الرعاية الصحية وسلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أنه كان على اتصال وثيق مع الرئيس المصري خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه تم تبادل إرسال المساعدات الفردية اللازمة".

وأضاف مودي أنه ناقش بالتفصيل مع الرئيس السيسي كيفية تعديل سلاسل التوريد للأغذية وصناعة الدواء التي تضررت بسبب الأزمة الأوكرانية، منوها بأنه تم التأكيد أيضا على ضرورة زيادة الاستثمار والتبادل التجاري في هذه القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أنه قرر مع الرئيس السيسي رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس القادمة.