البرلمان العربي: تمزيق المصحف الشريف في هولندا تحدي سافر للعالم الإسلامي

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بشدة، إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف، محذرا من خطورة مثل هذه الأفعال كونها تؤجج مشاعر العنف والكراهية وتستفز ملايين المسلمين حول العالم، كما أنها تشكل تحد سافر للعالم الإسلامي وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان الدولية .

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، للتصدي لهذه الظواهر والأفعال المشينة حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين واحترام عقائد الآخرين، وضرورة العمل على وضع حد لهؤلاء المتطرفين الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم منعا لتكرار مثل هذه الأمور.

وكان القيادي الهولندي، إدوين واجنسفيلد، زعيم جماعة "بيجيدا" المتطرفة المناهضة للإسلام، تم تصويره على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي في مدينة لاهاي، وهو يمزق نسخة من المصحف الشريف قبل أن يدوسها برجليه، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وذلك بعد أيام من حرق نسخة من المصحف الشريف أيضا في السويد.