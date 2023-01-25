خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره السويدي الدولة المستضيفة بنتيجة 26-22 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على صالة "ستوكهولم" بالدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

تقدمت السويد في الشوط الأول بنتيجة 14-9 بينما قلصت مصر الفارق في الشوط الثاني إلى 26-22.

وتأهلت السويد بهذه النتيجة لتواجه الفائز من فرنسا وألمانيا في نصف النهائي، بينما تلعب مصر مع الخاسر منهم على المراكز الترتيبية من الخامس للثامن.

بينما تلعب الدنمارك حامل اللقب مع إسبانيا في نصف النهائي الآخر وتلعب النرويج مع المجر على المراكز الترتيبة من الخامس للثامن.

وحصل حارس السويد أندرياس باليكا على جائزة رجل المباراة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بلجيكا بنتيجة 33-28 ثم على البحرين بنتيجة 26-22 قبل أن يخسر من الدنمارك 30-25 في ختام مباريات الدور الرئيسي ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في المركز الثاني بثمانية نقاط خلف المنتخب الدنماركي صاخب المركز الأول بتسع نقاط.

يذكر ان ابطال اليد قد تأهلوا إلى الدور الرئيسى بالعلامة الكاملة خلال مواجهات الدور الأول بعد الفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.