 كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا يابانيا يحتج بسبب جزر دوكدو - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا يابانيا يحتج بسبب جزر دوكدو

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 10:41 ص
استدعت الحكومة الكورية الجنوبية دبلوماسيا يابانيا في سول للاحتجاج بشأن مزاعم أخيرة لوزير خارجية اليابان، بشأن جزر "دوكدو" في البحر الشرقي.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إن سيو مين جونج، المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، بوزارة خارجية سول، استدعت ناوكي كوماجاي، نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية، في سول، أمس الأول الإثنين، فيما يتعلق بمطالب وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي بشأن الأحقية في السيطرة على جزر "دوكدو"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وكان هاياشي قد قال أمس الأول الإثنين، في خطاب برلماني حول الشؤون السياسية إن "دوكدو" أرض يابانية، طبقا لحقائق تاريخية وأن بلاده ستتحرك استنادا إلى هذا الموقف.

وفي أعقاب خطاب هاياشي، أصدرت وزارة الخارجية الكورية بيانا، مفاده أن اليابان أثارت مرة أخر مطالبات غير مبررة بشأن جزر "دوكدو" ودعت إلى التراجع الفوري عن التصريحات.

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