تحرك برلماني يطالب بفتح المزارات الأثرية المغلقة لتعظيم دخل السياحة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير السياحة والأثار أحمد عيسى، بشأن إهدار دخل محتمل من السياحة؛ نتيجة إغلاق المزارات الأثرية وإهمالها، والتي لا يتم تطويرها وطرحها على خريطة المزارات السياحية المفتوحة.

وقالت النائبة في طلبها، إن ميدان القلعة يتمتع بموقع متميز في قلب القاهرة، ويحيط به العديد من الأحياء التاريخية؛ كالدرب الأحمر، والسيدة عائشة، والسيدة زينب، ويقع على جوانبه عدد من المزارات الأثرية الهامة ذات قيمة تاريخية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك لا يحظى بالاهتمام سوى مسجدى السلطان حسن والرفاعي فقط، ولا يتم الاستفادة من باقى المزارات الأثرية الأخرى، مثل باب العزب الذي يعد أحد أهم أبواب القلعة الذي شهد حادثة تاريخية هامة كان لها أثر كبير في تاريخ مصر الحديث وهي مذبحة القلعة.

وأضافت: "رغم أنه يقع على ميدان القلعة مباشرة وعلى بعد أمتار من مسجدي السلطان حسن والرفاعي، إلا أنه يعاني من الغلق والإهمال ولا يتم إستغلال موقعه ومكانته التاريخية لجذب السائحين، وكذلك متحف مصطفى كامل الذي يقع على أحد جوانب ميدان القلعة ويمكن افتتاحه وطرحه ضمن برامج الزيارات السياحية والاستفادة منه بدلًا من غلقه وإهدار دخل محتمل من زيارته، وكشك المحمل التاريخي الذي كان يخرج منه المحمل الخاص بنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الأراضي المقدسة، والذي تحول لبيت أشباح رغم كونه لا يبعد عن ميدان القلعة سوى عشرات الأمتار، ويمكن ترميمه وتحويله لمتحف، تعرض به قطع من كسوة الكعبة، وصور مراسم خروج المحمل، ما يساهم فى زيادة عدد المزارات بهذه المنطقة.

وأكدت ضرورة تنظيف وترميم هذه المواقع الأثرية، وضمها للآثار التي يتم ترميمها حاليا بميدان القلعة، وهي مساجد المحمودية – قانباي الرماح – جوهر اللالا، وفتحها للزيارة جميعًا في أقرب وقت، ووضع برنامج زيارة موسع للمزارات الأثرية بميدان القلعة.